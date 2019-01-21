超級血狼月來了 歐美人看得見
歐美天文迷21日凌晨將有機會目睹難得一見的天文奇景：超級血狼月（Super Blood Wolf Moon）。這是由「超級月亮」、「血月」與「狼月」組成的天文現象。錯過這次，英國民眾下一次目睹月全蝕要等到2029年。
英國廣播公司（BBC）報導，月蝕從GMT時間21日凌晨2時35分開始，約1小時後進入月全蝕，持續約1小時。而從5時12分開始，滿月將會變成暗紅色。
「超級月亮」意指由於月亮此時距離地球最近，從地球看來月亮變得比平常大。美國太空總署NASA指出，月亮會增大13％，亮度也會增加16％；「血月」顧名思義為月全蝕發生之際，月亮呈紅色；「狼月」則是指1月的滿月。根據美國原住民傳統，1月份狼群會對皎潔明月嚎叫之故。這是今年唯一的月全食，也是逾3年來血月第二次高掛天空。
假如天晴，北美洲、南美洲、英國、法國、西班牙、葡萄牙和非洲北部都看得到「超級血狼月」。亞洲、澳洲、印度和靠近亞洲的多數太平洋島嶼，在這段時間都是白天，無緣見證奇觀。
美國雪城大學教授費里曼指出，如果天氣晴朗，觀測者會先看到一輪比平常略大的滿月，接下來地球會慢慢移到太陽和月亮中間，三者排一直線，地球阻擋掉所有照向月亮的光，形成月蝕。
(中國時報)
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