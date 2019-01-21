新故鄉願景》穿越時空 在地人粉墨登場
每到蟬鳴歇停、溽暑漸消的10月天，高蹺小丑、嫵媚舞孃、舞龍舞獅等五顏六色、各國風情混雜的千人扮裝隊伍，齊聚淡水街頭，男女老少熱情燦笑賣弄，彷彿整個街頭都是他們的伸展台，他們絕大多數是在地淡水人，憑著對故鄉的熱愛，演繹著屬於淡水的人文風采。
這是淡水1年1度的環境藝術節，有「台版巴西嘉年華」之稱，前淡水鎮長蔡葉偉及時任主任祕書、現任淡水區長巫宗仁於2008年合力推動，至今已有10個年頭，透過熱鬧滾滾的藝術踩街、環境劇場演出，每年吸引許多在地居民參加，也吸引外地人前來朝聖，漸漸成為每年淡水入秋後的一大藝文盛事。
巫宗仁說，淡水環境藝術節每年號召國內外團體參加藝術踩街，展現壯觀多元的行動藝術，參加者每年求新求變，過程中激勵許多創意巧思，從最開始到百人到千人，參加者們共同營造出歡欣鼓舞的節慶氛圍，彷彿一場超級嘉年華會。
環境藝術節另一大重頭戲是環境劇場，由淡水在地居民擔任素人演員，演繹《西仔反傳奇》、《五虎崗奇幻之旅》等中法戰爭歷史故事，馬偕博士、大海賊蔡牽等淡水歷史傳奇人物一一躍上舞台，透過淡水居民演繹，搭配華麗的布景及聲光效果，讓觀眾彷彿穿越時空，一窺淡水的古早記憶。
巫宗仁說，最初靈感來自張藝謀執導的戲劇名作《印象劉三姐》，以淡水的山水實景為露天舞台布景，進一步結合環境劇場理念，以淡水的歷史故事為劇本，邀請在地民眾參與演出，演繹屬於淡水人的經典故事。
巫宗仁表示，淡水環境藝術節提供市民很好的舞台，發揮各種創意、演繹在地故事，也在過程間凝聚了在地認同，希望讓這樣的活動獲得國際認同，成為每位來淡水的觀光客不能錯過的年度盛事。
(中國時報)
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