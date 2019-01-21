新故鄉願景》阿忠哥 讓磚牆窄巷活了下來
重建街是淡水第1條商業街，19世紀曾是淡水最繁華的街道，記錄著淡水的百年記憶，但隨著居民大量外移而逐漸沒落，還曾面臨配合道路拓寬工程恐全面拆遷的危機，在地居民發起搶救行動，終於完整保留這條百年老街，也留下老淡水人的情感，前淡水漁文影像館長、人稱「阿忠哥」的程許忠便是幕後大功臣。
59歲的程許忠，老家就在重建街8號的「許順記」街屋，他在此生活40多年，多年來堅持只用傳統銀鹽軟片，以鏡頭記錄下黑白色的淡水，並身兼大學講師及重建街導覽員工作，透過影像和口述，記錄傳達他對故鄉的眷戀。
程許忠說，重建街上老屋都是珍貴的文化資產，是淡水保有最完整的歷史街區，且居民以老人居多，但政府卻為了拓寬馬路，計畫拆除整條重建街，是對文化資產最大的傷害，因此展開搶救。
程許忠當時在臉書上發起「站滿重建街」活動，用沉默表達對這條老街的不捨，吸引近千名網友義氣相挺，中南部網友甚至呼朋引伴北上為重建街按「讚」，並合唱重建街醫師文學家王昶雄的《阮若打開心內的門窗》，以歌詞中對故鄉美景的思念，表達保留重建街老屋階梯的訴求。
在程許忠與在地居民努力下，道路拓寬計畫終於喊卡，完整保留重建街百年風貌，但程許忠深知要讓重建街永久保存，需要更多人走進老街、了解老街，體驗紅磚窄巷的老城區之美，因此與社區居民組成新北市淡水街道文化促進會，開辦「淡水重建街創意市集」，融入古早與現代創意文化，讓重建街成為名副其實的淡水文化重建之街。
(中國時報)
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