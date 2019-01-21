藍軍同心 陳炳甫火力全開

2019年01月21日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

27日就是立委補選，選前最後一個「超級星期天」，國民黨候選人陳炳甫選在士林區，集結黨內中、新生代舉辦造勢大會，且還南北串連，找來「漢子」新北市長侯友宜、「燕子」台中市長盧秀燕、「禿子」高雄市長韓國瑜拍加油影片。陳炳甫致詞時更左諷綠營對手何志偉的家族背景、右批柯家軍候選人陳思宇挾行政資源打選戰，台下逾千名支持者搖旗吶喊，「凍蒜」聲不斷，展現勝選氣勢。

凍蒜聲不斷 展現氣勢

陳炳甫昨舉辦造勢大會，黨籍立委蔣萬安、李彥秀，以及中央委員連勝文、前立委丁守中、副主席郝龍斌等人均到場力挺；連勝文日前替陳炳甫拍宣傳影片時曾說，如果陳得票超過5萬票，就要到大同運動中心跳水給大家看，他昨再度在台上承諾，超過5萬票，2人可以一起跳水；有「士林大家長」之稱的前議長吳碧珠也呼籲民眾，「將37年來對阿珠的疼惜，全部移轉給陳炳甫！」

不只如此，造勢現場也播放「三子連線」加油影片，侯友宜表示，拜託所有好朋友 一起支持陳炳甫；盧秀燕則稱讚陳炳甫是最接地氣的民代，盼他順利進入立法院捍衛民意；壓軸登場的韓國瑜則透過影片表示，陳年輕又有幹勁，希望選民全力支持。

面對黨內中、新生代加持，陳炳甫致詞時，一改先前溫和形象，火力全開表示，何志偉家族是民進黨大老，媽媽薛凌是立委；陳思宇父親是議員，姑姑是立委，還有市府資源輔選，反觀自己，雖然選舉初期大家都說他是「政二代」，但其實他的父親陳重光早已過世，姐姐陳玉梅也已離世兩年，他從頭到尾都是單打獨鬥，尤其士林區過去完全不熟，都是靠著勤走基層，累積支持度。

撇清政二代 單打獨鬥

陳炳甫也帶著身懷六甲的妻子現身，期盼雙喜臨門。他向支持者溫情喊話說，這次選舉不是單純的藍綠對決，關係到國家社會和下一代的未來，國民黨已在去年大選獲得初步勝利，但目前國會僅有34席，希望順利進入立院捍衛民意。

(中國時報)