苑裡死豬遭焚燒 無法化驗

2019年01月21日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮苗40線路邊草叢，17日被人發現1隻遭「焚屍」的死豬，動防所表示，豬屍遭焚燒過無法採樣化驗是否有非洲豬瘟，不排除是不肖業者丟棄時刻意放火毀屍滅跡。由於當地地處偏僻無監視器可調，形同非洲豬瘟防疫大漏洞。

共發生4起豬隻丟棄

苗栗至目前為止共發生4起死亡豬隻丟棄案件，其中1例經確認為狗屍，發生豬屍被焚毀是頭一起。縣府1999專線17日晚間接獲通報，指在苑裡鎮苗40線路邊草叢有1隻遭焚毀的豬屍，疑似是不肖業者為避免採檢焚屍。動防所表示，豬隻長蛆腐爛散發惡臭，因焚燒過無法化驗，已將豬屍帶回並消毒現場。

動防所指出，去年12月23日後龍公司寮海邊爆出第一例豬屍丟棄案，送驗後雖為陰性，卻引起民眾恐慌，常誤報其他動物屍體為豬屍，今年1月7日在後龍發現被誤報的狗屍，已向防檢局新竹分局回報。今年1月11日報苑裡鎮房裡水溝處躺臥1隻長蛆發臭的豬屍，因腫脹腐敗不成形也無法採樣，防疫所只好將屍體帶回處理。

周邊3公里宣導消毒

動防所長張俊義指出，17日接獲通報後到場發現，豬隻死亡多時，身上有烏黑的燒焦痕跡，而且腐爛布滿蛆蟲，研判是遭人棄置，因為焚燒過無法化驗，已依照程序銷毀，並於該地與周邊3公里內畜牧場、養豬場宣導及消毒。

張俊義表示，台灣本島目前尚未傳出疫情，縣府於4日成立非洲豬瘟緊急應變中心、9日召開跨局處會議、15日辦理防疫演習，目前列管中實際在養豬的123家養豬場，都無查出違反高溫蒸煮等相關規定。飼主若任意丟棄死豬，除依廢清法最高裁罰6000元，若有違反《動物傳染病防治條例》規定，最高可處100萬元罰鍰。

(中國時報)