苑裡死豬遭焚燒 無法化驗
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮苗40線路邊草叢，17日被人發現1隻遭「焚屍」的死豬，動防所表示，豬屍遭焚燒過無法採樣化驗是否有非洲豬瘟，不排除是不肖業者丟棄時刻意放火毀屍滅跡。由於當地地處偏僻無監視器可調，形同非洲豬瘟防疫大漏洞。
共發生4起豬隻丟棄
苗栗至目前為止共發生4起死亡豬隻丟棄案件，其中1例經確認為狗屍，發生豬屍被焚毀是頭一起。縣府1999專線17日晚間接獲通報，指在苑裡鎮苗40線路邊草叢有1隻遭焚毀的豬屍，疑似是不肖業者為避免採檢焚屍。動防所表示，豬隻長蛆腐爛散發惡臭，因焚燒過無法化驗，已將豬屍帶回並消毒現場。
動防所指出，去年12月23日後龍公司寮海邊爆出第一例豬屍丟棄案，送驗後雖為陰性，卻引起民眾恐慌，常誤報其他動物屍體為豬屍，今年1月7日在後龍發現被誤報的狗屍，已向防檢局新竹分局回報。今年1月11日報苑裡鎮房裡水溝處躺臥1隻長蛆發臭的豬屍，因腫脹腐敗不成形也無法採樣，防疫所只好將屍體帶回處理。
周邊3公里宣導消毒
動防所長張俊義指出，17日接獲通報後到場發現，豬隻死亡多時，身上有烏黑的燒焦痕跡，而且腐爛布滿蛆蟲，研判是遭人棄置，因為焚燒過無法化驗，已依照程序銷毀，並於該地與周邊3公里內畜牧場、養豬場宣導及消毒。
張俊義表示，台灣本島目前尚未傳出疫情，縣府於4日成立非洲豬瘟緊急應變中心、9日召開跨局處會議、15日辦理防疫演習，目前列管中實際在養豬的123家養豬場，都無查出違反高溫蒸煮等相關規定。飼主若任意丟棄死豬，除依廢清法最高裁罰6000元，若有違反《動物傳染病防治條例》規定，最高可處100萬元罰鍰。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。