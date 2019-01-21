國民黨組女力聯盟 民進黨黨主席相挺
選前黃金周，民進黨主席卓榮泰（右）20日3度到台中，陪同綠營候選人王義川（左）車隊掃街北、北屯區，沿途民眾高喊凍蒜。（張妍溱攝）
選前黃金周，台中立委第5選區補選，國民黨候選人沈智慧20日舉辦「團結誓師大會」，邀台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善等藍營 「女力」力挺，「神力女超人」立委許淑華到場主持，場面熱鬧。民進黨主席卓榮泰也3度到台中，為綠營候選人王義川輔選。
沈智慧表示，前市長現為交通部長林佳龍，送出去的山手線建設計畫，遭行政院長蘇貞昌將山手線退回，可見這個政策有瑕疵，所以未來支持市長盧秀燕、讓地方建設得以施行，一定要有中央支持，她擔負責任要把中央預算搬回台中。
盧秀燕說，尚認真、肯付出的老將愈選愈美，尤其沈智慧曾擔任過6屆立委，進入立法院立即上手；立法院目前民進黨立委超過2/3，國民黨立委不到1/3，要防止東廠現象發生，席次要平均、一定要制衡、中立。
立院卡位戰 藍拚席次平均
近來虐童案頻傳，沈智慧認為，國家應重回倫理道德教育，虐兒致死之人，罪無可原諒，不能以精神病、心情不好，因無殺人意圖減罪，讓無辜的人遭殃；有些國家對虐殺兒童絕對處以死刑，台灣法律應修改，只要罪證確鑿，速審速決、處以唯一死刑。
卓榮泰與王義川乘坐「戰車」從北區重生堂出發，車隊掃街北、北屯區，沿途獲得民眾喊「凍蒜」。王義川說，以陸、海、空3軍齊發，陸軍採密集式車隊掃街，空軍即開網路直播，海軍則「搶灘」方式包圍整個選區，要全面贏得勝利。
陸海空軍齊發 綠喊必須贏
卓榮泰表示，這席立委原不屬民進黨，但民進黨有「必須贏」壓力，代表選舉過後的反省改革，王義川是新一代候選人的代表，希望大家支持。
(中國時報)
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