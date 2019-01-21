暖冬少雨 草嶺冬筍冬茶大減

2019年01月21日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

今年暖冬又乾旱，雲林縣古坑鄉草嶺村的冬筍、冬茶都減收5成，甚至整片筍園挖不到1支冬筍。不只農作物缺水，草嶺石壁部落因為缺水，簡易自來水廠目前開始限水，每停水2天開放3小時取水，以節約用水度過枯水期。

石壁部落 限水度難關

去年823豪雨造成水災，之後山區幾乎沒有下過大雨，入冬後降雨更少，已經連續3個月沒下雨，草嶺村每到冬天盛放的櫻花、梅花，今年花朵稀疏，倚賴山泉水的村民，也必須節約生活用水。

草嶺本村的簡易自來水廠尚可正常供應，石壁部落則因海拔較高，山泉的集水量已不足供應每日民生用水，社區採停水2天、開放3小時的節水策略。

村民指出，目前正值冬筍產季，以前這個時候隨便挖都有，今年缺水筍子很少，比起往年盛產減少6至7成。最近有塊竹林地整地，一大片居然只挖到1台斤冬筍；一整片筍園挖不到1支冬筍的狀況很普遍。

冬茶少5成 茶農苦撐

草嶺的冬茶也因為缺水導致產量大減，較去年銳減3成至5成，12月冬茶採收的盛況今年見不到。村民表示，茶樹缺水沒甚麼冒芽，只能加減收，但經濟大環境不佳，也不敢漲價。

古坑華南國小校長、樟湖國中小代理校長陳清圳表示，樟湖山區水源變得很小，才一月已經很乾枯，原本可供應十幾戶的山泉，水量少了3、4成，目前很欠水，步入乾枯的二、三、四月恐怕會更嚴重。

陳清圳表示，華南國小的共生田引山泉水種小麥，最近也因水源地枯竭只剩2分水，導致小麥苗奄奄一息。

(中國時報)