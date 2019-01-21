民進黨屏東立委選戰 黨內先開打

2019年01月21日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

下屆立委選戰尚未開打，屏東綠營內部似乎已飄出煙硝味，表態參選的現任立委蘇震清及鍾佳濱在選區重劃變成屏北與屏南2區、席位從3席減為2席後，「選區重疊」的狀況令2人不敢大意，近來動作頻頻就盼穩固票源，不是寫春聯贈民就是與民沖咖啡，而形象看板更是處處林立。

蘇嘉全派的蘇震清已連任3屆屏東第一選區立委，在屏北基層耕耘已久，而屬新潮流的鍾佳濱則是第二選區立委，他的立委資歷雖無蘇深，但有8年的屏東副縣長經歷，在地關係不容小覷，2人在選區重劃後「經營版圖」明顯重疊，如何穩固票源成了他們的首要課題。

選區重疊 不敢大意

蘇震清20日一早即在屏東市北區市場及永安里關懷據點送出多幅春聯，隨後轉移陣地到百貨公司親自揮毫義賣春聯，並將義賣所得5000元全數捐給「屏東縣聲暉聽障協進會」，他說，要為聽障朋友略盡棉薄之力，也跟大家拜個早年。

鍾佳濱則於日前在縣議員陳明達團隊、里港鄉民代表會主席林綿顯、鄉長室祕書與多位教育文化界人士的陪同下，一一向攤商、民眾發送內裝咖啡包的紅包，盼透過「沖咖啡」與「鍾佳濱」的台語諧音，加深民眾印象，也希望透過市場人潮宣傳他在北區參選連任的訊息。

春節過後 採全民調

據了解，民進黨部預計在春節過後籌備立委黨內初選，屆時將採全民調，由此可預知，「蘇鍾之戰」將逐漸升溫。

(中國時報)