民進黨屏東立委選戰 黨內先開打
下屆立委選戰尚未開打，屏東綠營內部似乎已飄出煙硝味，表態參選的現任立委蘇震清及鍾佳濱在選區重劃變成屏北與屏南2區、席位從3席減為2席後，「選區重疊」的狀況令2人不敢大意，近來動作頻頻就盼穩固票源，不是寫春聯贈民就是與民沖咖啡，而形象看板更是處處林立。
蘇嘉全派的蘇震清已連任3屆屏東第一選區立委，在屏北基層耕耘已久，而屬新潮流的鍾佳濱則是第二選區立委，他的立委資歷雖無蘇深，但有8年的屏東副縣長經歷，在地關係不容小覷，2人在選區重劃後「經營版圖」明顯重疊，如何穩固票源成了他們的首要課題。
選區重疊 不敢大意
蘇震清20日一早即在屏東市北區市場及永安里關懷據點送出多幅春聯，隨後轉移陣地到百貨公司親自揮毫義賣春聯，並將義賣所得5000元全數捐給「屏東縣聲暉聽障協進會」，他說，要為聽障朋友略盡棉薄之力，也跟大家拜個早年。
鍾佳濱則於日前在縣議員陳明達團隊、里港鄉民代表會主席林綿顯、鄉長室祕書與多位教育文化界人士的陪同下，一一向攤商、民眾發送內裝咖啡包的紅包，盼透過「沖咖啡」與「鍾佳濱」的台語諧音，加深民眾印象，也希望透過市場人潮宣傳他在北區參選連任的訊息。
春節過後 採全民調
據了解，民進黨部預計在春節過後籌備立委黨內初選，屆時將採全民調，由此可預知，「蘇鍾之戰」將逐漸升溫。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。