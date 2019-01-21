大咖雲集 何志偉珍惜堅持
立委補選27日登場，民進黨北市士林、大同選區候選人何志偉20日晚間在社子國小舉辦「團結之夜」造勢晚會，民進黨大咖雲集，包括前行政院長賴清德、現任院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰都到場替何站台。卓榮泰當場宣示，此次立委補選全台要「保3搶2」，留下台北、新北、台南3席，再力拚搶下台中、彰化2席；賴清德也說，希望大家記得前立委姚文智的表現，以支持姚的精神，讓何志偉順利當選。
黨主席喊話 贏回尊嚴
北市昨晚間低溫寒冷，但何志偉造勢晚會現場擠滿支持民眾，全場2000個座位早早滿座。卓榮泰、賴清德晚間7點半先後上台致詞，卓榮泰現場喊話「保3搶2」，尤其北市，要把姚文智這席留給何志偉；他還批評藍營候選人陳炳甫帶著議員職務選立委，何志偉卻是為了選立委，早就宣布不選議員，所以，雖然去年11月24日跌倒了，但現在要開始贏回台灣信心、贏回民進黨尊嚴。
特別北上力挺何志偉的賴清德也表示，台北市這席立委有三大意義，首先，讓民眾知道民進黨已經深切檢討，其次，要給予優秀的年輕人表現機會，第三則是「支持姚文智，疼惜何志偉」，姚文智為選市長辭掉立委，雖然最後無法當選台北市長，但至少這席立委要讓何志偉接手，繼續經營姚文智的工作。
緊接著上台的蘇貞昌則呼籲，最後關鍵時刻，希望大家幫何志偉拉票、催票，讓何志偉成為立委，替民眾服務。
一步一腳印 關鍵時刻
何志偉晚間9點壓軸登台，他感性喊話，從政最重要的就是堅持，這一句話說得簡單，但做起來不容易，他認為，可以做民意代表是一件很幸福的事，例如過去市議員任內，政績一項一項完成，包括爭取學校建物耐震補強，讓小孩子不用再擔心天搖地動，或是他從美國回到台北時，一句台語都不會說，但社子地區的鄉土情懷讓人感動，因此一直努力推動當地的改變、進步。
(中國時報)
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