鍾肇政壽宴 客家局鬥熱鬧

2019年01月21日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府客家事務局20日舉辦「台灣文學之母─鍾肇政生日壽宴」，由桃園市長鄭文燦及客委會主委李永得，致贈鍾肇政文學全集出版計畫，作為鍾老95歲生日禮物。蔡英文總統也以賀卡祝福最敬愛的鍾老生日快樂，身體健康、平安快樂。

被譽為台灣文學之母的鍾肇政20日慶祝95歲大壽，他是大河小說、歷史小說的開山鼻祖，一生筆耕，創作字數超過2000萬字，其中《台灣人三部曲》不僅是部歷史小說，也展現客家人硬頸反抗精神的底蘊。《魯冰花》則被拍成電影，創作成歌曲。

鄭文燦表示，舉辦多年的鍾肇政文學獎也在2017年新增長篇小說項目，期望培養更多創作人才，而鍾老過去寫作生活的龍潭國小旁日式宿舍，整修工程也大致完工，預計今年4月開館成為文學基地，讓年輕學子參加文學營、體驗創作等活動，展現鍾肇政文學生活園區的價值。

鄭文燦強調，市府引鍾肇政所言「冬季灑下的魯冰花種子，待明年凋萎後成為客家茶園中的花肥，象徵客家人、母親及老師的奉獻精神。」為發想，去年在大北坑休閒農業區舉辦「2018戀戀魯冰花」活動，現在與客委會主委李永得共同規畫了鍾肇政文學全集出版計畫，預定於2年內蒐整其各式作品、文稿及重新編印出版，屆時將會提供通路展售以及數位典藏。

(中國時報)