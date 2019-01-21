4月底前 中橫便道增開通行時段

2019年01月21日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

為促進梨山農產輸運、觀光及居民返家過節，台中市政府及立委江啟臣爭取中橫臨37便道增開通行時段，交通部宣布自即日起至4月底，原定3個時段增加到4個時段，農曆春節期間增加至5個時段，而行駛谷關、梨山間的865幸福巴士，豐原客運也同意春節年假期間增班。

公路總局二工處宣布，在便道第2期安全提升工程進入施工高峰及5月汛期前，即日至4月30日，每逢星期五至星期一，由原開放3個時段（7時、12時、16時30分），增加10時開放通行。為利梨山居民返鄉過節，自2月1日至10日春節期間，另增14時30分開放通行。

交通局也協調豐原客運增開865路幸福巴士，自2月5日至10日共6天，除常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（7時、12時及16時30分），另增10時谷關往梨山，及16時30分梨山往谷關各1班次，並加開1輛巴士。

江啟臣說，當地居民、旅宿業者與遊客都希望能增加便道通行時段及客運班次，他致電公路總局要求研議，樂見公路總局迅速回應民意，但重點仍在於便道整體工程安全及青山上線可行性評估，才能讓中橫恢復昔日光榮。

台中市交通局長葉昭甫指出，因公路總局考量汛期期間，可能降下驟雨，且中橫便道大部分路段的車道寬度不足會車、沿線地質破碎，遇雨易崩裂落石，通行仍具潛在風險，這次增加開放時段僅至4月底前，5月汛期後停止開放。

(中國時報)