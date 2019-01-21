韓國瑜賣番茄 邱議瑩握手破冰

2019年01月21日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜結束夜宿育幼院行程後，20日馬不停蹄趕往美濃參加橙蜜香小番茄評鑑競賽，更化身「拍賣郎」，當場叫賣冠軍級番茄，最後以3萬6000元賣出。另外，立委邱議瑩也到場與會，與韓國瑜主動握手破冰，堪稱「世紀之握」。

韓國瑜致詞撂了幾句客語打招呼，他說，美濃臥虎藏龍、人才濟濟，農民不怕吃苦、流汗，大家重視品質就不怕賣不到好價格，市府會當農民後盾，結合農會拚內外銷，相信今年一定會好過。

旗美區立委邱議瑩姍姍來遲，並未與韓國瑜同台，不過入座前，主動伸手向韓國瑜來個「世紀之握」，韓國瑜也笑臉回握，兩人座位隔了小走道及1個人，並未多做交談，韓國瑜在旁忙著幫農友簽名。事後韓受訪提到與邱兩人互動自然，沒有尷尬。

邱議瑩上台致詞提到，謝謝韓市長蒞臨參加評選，希望未來橙蜜香蕃茄可外銷國際，大家攜手合作努力。台下韓國瑜雙手比大拇指按讚，加上熱情拍手回應。

韓國瑜昔日是北農總座，叫賣功力一點都沒退步，當場化身「拍賣郎」上台秀出手腕，笑說「要來露一手」，叫賣冠軍級橙蜜香番茄，起標價2萬5000元，最後由高市議長許崑源以3萬6000元得標，拍賣所得將捐給美濃區國小作為急難救助金。

(中國時報)