韓國瑜賣番茄 邱議瑩握手破冰
高雄市長韓國瑜結束夜宿育幼院行程後，20日馬不停蹄趕往美濃參加橙蜜香小番茄評鑑競賽，更化身「拍賣郎」，當場叫賣冠軍級番茄，最後以3萬6000元賣出。另外，立委邱議瑩也到場與會，與韓國瑜主動握手破冰，堪稱「世紀之握」。
韓國瑜致詞撂了幾句客語打招呼，他說，美濃臥虎藏龍、人才濟濟，農民不怕吃苦、流汗，大家重視品質就不怕賣不到好價格，市府會當農民後盾，結合農會拚內外銷，相信今年一定會好過。
旗美區立委邱議瑩姍姍來遲，並未與韓國瑜同台，不過入座前，主動伸手向韓國瑜來個「世紀之握」，韓國瑜也笑臉回握，兩人座位隔了小走道及1個人，並未多做交談，韓國瑜在旁忙著幫農友簽名。事後韓受訪提到與邱兩人互動自然，沒有尷尬。
邱議瑩上台致詞提到，謝謝韓市長蒞臨參加評選，希望未來橙蜜香蕃茄可外銷國際，大家攜手合作努力。台下韓國瑜雙手比大拇指按讚，加上熱情拍手回應。
韓國瑜昔日是北農總座，叫賣功力一點都沒退步，當場化身「拍賣郎」上台秀出手腕，笑說「要來露一手」，叫賣冠軍級橙蜜香番茄，起標價2萬5000元，最後由高市議長許崑源以3萬6000元得標，拍賣所得將捐給美濃區國小作為急難救助金。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。