侯友宜送春聯 民眾排隊領祝福
農曆新年將至，新北市長侯友宜20日到汐止金龍市場發放市府「豬福滿滿」春聯，不少民眾一早就到場排隊，侯友宜表示，歡迎大家到新北市場挑過年食材，市府也會堅守崗位，維持優良採買環境，讓大家一起安心過好年。
侯友宜20日上午10時許巡視金龍市場，熱情攤商紛紛端出招牌年菜請市長品嘗，水果攤商更送上一大盤橘子，祝福大吉大利，不少民眾聽聞侯友宜要到汐止發放春聯，一大早就來排隊。
侯友宜表示，傳統市場就像家一樣，非常溫暖，他在菜市場長大，過年過節非常忙，每次看到滿滿人來買年貨，都帶著一份興奮、喜悅齊聚傳統市場，也希望新北市民今年能過一個快樂的、傳統的年，大家都有一個美滿、幸福的假期。
新北市經發局長何怡明表示，市場不僅是家庭的延伸，更是最具有人情味的地方，未來4年將積極打造最具有溫度的傳統市場，讓民眾到市場不僅能採買到新鮮食材及美味料理，同時能感受到滿滿的人情味。
汐止金龍市場自治會長劉定煌表示，年節不能錯過阿蘭鹹水雞的年菜禮盒以及各式小菜，從拜拜必備的三牲組合到年節必吃的佛跳牆一應俱全，甚至可針對顧客的預算、人數及喜愛食材提供客製化年節組合，貼心的服務吸引許多饕客前往採買。
經發局表示，「豬福滿滿」春聯自23日起將可在市府1樓聯合服務中心及29個區公所索取，祝福大家都能財源滿滿、幸福滿滿。
(中國時報)
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