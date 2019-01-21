小智趴趴走 傾聽企業心聲
為兌現競選時推出拚經濟的政見，同時讓施政接到地氣，新竹市長林智堅20日起展開「小智趴趴走」計畫，昨天起率領相關局處長、幕僚深入基層中小企業傾聽需求與意見，力求百工百業走透透，並帶回第一線的問題進一步向中央尋求合作。
林智堅第一站參訪成立40年、專門生產汽車橡膠底盤減震相關零件的「隆勤實業」，實在令人難以想像，銷售全球的「超跑心臟」竟隱身在香山小路裡。他說，未來將致力推動香山精密科技園區，輔導香山地區工廠上下游產業鏈關聯，減少工業區用地閒置，希望未來能協助隆勤擴大產業規模，持續推陳出新。
參訪「新華米粉廠」時，米粉公會建請市府增設實體的米粉社區導引牌，林智堅當下允諾協助設計，並提及要發展米粉觀光不一定要蓋靜態展覽館，應與地方協力，讓米粉寮發展為動態、有生命力的特色社區。
「信佳茶花園」業者向林智堅建議，希望發展茶花觀光以及茶花萃取結合生技產業的可行性，市府認同並表示將會提供適當協助。 而「香山牧場」老闆則向林智堅建議，希望市內小學與幼兒園營養午餐可以採用在地自產自銷的優質鮮乳，林智堅表示市府一定全力支持優質的在地酪農業，將請教育處研議相關作法。
(中國時報)
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