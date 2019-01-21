小果番茄評鑑 要求農藥零殘留

2019年01月21日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣第4屆健康優質設施小果番茄評鑑，20日在秀水鄉農會舉行頒獎典禮及展售品嘗活動；彰化縣長王惠美出席頒獎，力挺農友栽種優質農產拚經濟，呼籲大眾多採買產地直銷的小果番茄與在地農特產品，為農民創造更好收益。

王惠美與理事長梁慶堂、常務監事陳性友、總幹事吳明信等聯合頒獎表揚獲獎農民，冠軍是來自社頭鄉的陳登葟，他謙稱自己是比較有福氣，才能拿到第1名，並分享栽種祕訣，就是當成自己的小孩，認真呵護照顧、每天巡，給它多少養份、它就回饋多少成果。

王惠美表示，小果番茄評鑑全縣有21鄉鎮市、77位農民報名；除要符合4章1Q認證條件，今年還新增新規定，要求參賽果品的農藥殘留檢驗結果必須是未檢出的ND果品，評鑑總分可再加2分，為消費者把關、顧健康。

王惠美說，今年的冠軍小番茄甜度達12.5度，皮薄又甜，吃起來感覺很不一樣，希望透過評鑑把彰化優質的小果番茄推廣出去，讓更多彰化鄉親品嘗到在地優質農產品。

(中國時報)