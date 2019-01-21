佛祖請吃飯 席開百桌送溫飽

2019年01月21日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

農曆春節將至，財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會及左鎮噶瑪噶居寺，20日在台南市仁德運動公園育樂中心席開百桌，宴請千名街友、身心障礙朋友及低收入戶，蔣揚執行長陳榮枝還代表致贈每戶福田金與結緣小禮物，讓弱勢者感受溫暖。

今年的「佛祖請吃飯」公益活動採外燴方式辦理，席開百桌邀請街友及腦性麻痺、脊髓損傷、聽障、視障等身心障礙者與陪同人員，以及仁德、歸仁、龍崎、永康等區列冊低收入戶共計千人，品嘗精心規畫的豐盛料理，還邀請美聲室內樂團等表演團體現場演出，每人更發放千元福田金及知名蛋捲禮盒。

受到選舉及景氣影響，今年的募款一度不如預期，所幸在各界人士出錢出力幫忙下，終於籌得款項。蔣揚還動員60名志工，有的遠從台北、高雄而來，凌晨3點就出發，協助街友入座、物資發放等。為鼓勵街友保持儀容整潔、注意個人衛生健康，活動前1天也提供街友沐浴及冬令安置。

蔣揚基金會洛本天津仁波切表示，街友長期在街頭挨餓受凍，生活無法自理需要人照料的身心障礙者，還有生活困苦被現實環境壓得喘不過氣來的低收入戶，在在都需要外界關懷。這一餐吃的是佛法甘露，領的是菩薩的慈愛與祝福，匯聚所有人的愛，飽的不僅是肚皮，還有溫暖的關心及對人的尊重，傳達的是知足、惜福與知恩。

洛本天津仁波切還說，每個人都是慈悲的起點，信手拈來的一朵花都是希望種子，可改變他們的一生，感謝此次各界護持布施認供人數或桌數，未來也會持續辦下去，期盼一燈傳百千燈，照亮每個弱勢族群的生命，為人間帶來溫暖光明與希望。

(中國時報)