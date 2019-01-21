歹年冬 澎湖野生紫菜銳減
暖冬氣候影響，今年澎湖野生紫菜生長不佳，全國唯一的天然紫菜保護區姑婆嶼20日開放登島採收，居然產量銳減掉了一大半，漁民們哀哀叫，大嘆「歹年冬」。
高經濟價值的紫菜號稱「澎湖黑金」，每年冬天農曆過年前後正是澎湖紫菜生長季節，礙於野生紫菜數量非常稀少，全澎湖只有姑婆嶼、雞善嶼、空殼嶼、錠鉤嶼、屈爪嶼、頭巾嶼等少數無人島生產。
紫菜是紫紅色葉狀薄膜紅藻，天氣越冷成長越好，尤其生長在海浪拍擊礁岩潮間帶的野生紫菜品質最佳；由於今年冬天氣候溫暖，澎湖野生紫菜生長的濃密度、葉厚度等品質都遠不如往年。
挽紫菜是白沙鄉赤崁村百年的傳統活動，姑婆嶼漁業權隸屬赤崁村龍德宮，20日廟方號召村民一起搭船登島採收紫菜，然而事前獲悉今年可能產量少，大夥報名意願缺缺，只有200多人參加，創下歷年來人數最少紀錄。
果然，登島兩個小時採收，今年姑婆嶼野生紫菜產量竟然不到往年的一半，鄉親們抱怨連連直喊慘。
澎湖野生紫菜產量少，相對價格飆漲也創下新高，碼頭旁聚集批發商現場收貨，剛採收的溼紫菜每台斤高達400元，相較去年貴了100元，另脫水曬乾後的乾紫菜更昂貴，每台斤也喊價破1200元。
(中國時報)
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