校園聯展 林姿妙盼藝術扎根

2019年01月21日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

參加宜蘭縣「藝術家駐校補助計畫」的17所中小學，20日在宜蘭縣立體育館舉辦「藝動校園‧精彩呈現」聯合成果展，縣長林姿妙出席開幕儀式時表示，盼藝術能從小就扎根，縣府對教育、藝術發展也會全力支持。

藝術家駐校聯合成果展有3所國中、14所國小參加，展出日期是從20日至22日，內容包括表演藝術及視覺藝術兩大類，也邀請宜蘭社區大學音樂、舞蹈演出，讓社大與學校藝術教育共同呈現。

為使此次展出更加多元豐富，展覽期間提供參觀民眾DIY製作藝術品，包括皮雕、纏花鉛筆、彩繪帆布小錢包、春聯書寫等。

各校在藝術家的引領下呈現各自的成果，如壯圍國中駐校藝術家是街舞教學經驗豐富的黃俊智，駐校主題是「街舞啟藝─探索肢體節奏密碼」；金岳國小的藝術家是專長油畫、書法等的陳靜枝，主題「金色山岳‧希望小學」，透過創意賦予玻璃瓶等物新生命。

林姿妙逐一參觀各校的成果，她表示，感謝藝術家與學校的協助，讓學生們可在多元學習的環境下，能在宜蘭快樂的成長，縣府對藝術與教育會大力支持，也希望透過藝術家的歷程，在校園中播灑藝術的種子。

(中國時報)