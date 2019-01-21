汽燃費上網繳 免再跑超商

2019年01月21日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為了推動無紙化，政府各機關都積極推出各式APP、便民網路，監理機關也推出汽機車燃料費無紙化措施，民眾只要上網申請繳款單，即可享受無紙化便捷服務，不過自動扣繳需前往車籍所在地監理機關申請，以免衍伸相關問題。

新竹區監理所長林翠蓉表示，為了響應無紙化，目前監理單位推出了汽車燃料費電子繳款單申請服務，凡是汽車、機車車主，包含了自然人、公司、行號等，都可以於「監理服務網」提出申請。

在完成申請後，自用車及機車於每年7月，營業車則在3、6、9、12月燃料費開徵前，監理機關將對同一車輛所有人名下登記的所有車輛，皆用電子郵件方式，寄發汽燃費繳款單，取消紙本寄送。

另外，收到帳單後也可直接線上繳納，省去前往超商時間，若要辦理自動扣繳，林翠蓉也提醒，約定轉帳須前往車籍所在地的監理機關，或填申請書郵寄，監理服務網也可設定，但若用他人帳戶繳納，則須至監理機關申請，確認是經同意後使用，以免衍申其他問題。

公路總局推出「幸福公路APP」，取代原有的省道即時交通資訊網APP，有虛擬CMS、探索特色公路等新功能，也可查詢省道、快速道路即時路況等，手機Android已可下載，ios系統則將於22日上線，可望於民眾春節返鄉、出遊時使用。

(中國時報)