名字有英文哲國瑜明溱 免費玩樂園
春節連續假期，藍綠白大和解！南投縣泰雅度假村推出入園優惠，民眾名字中有「英、文、哲、國、瑜、明、溱」任1字相同，就可以免門票入園！一般遊客入園優惠價299元（原價450元）。入住泰雅度假村另有優惠，加入泰雅[email protected]再折抵1000元住宿費！
泰雅度假村總經理李吉田表示，農曆過年喜氣洋洋，就要和氣生財，因此推出入園優惠方案，名字與蔡「英文」總統、台北市長柯「文哲」、高雄市長韓「國瑜」及南投縣長林「明溱」任1字相同，就可免費暢遊泰雅度假村。
泰雅度假村經理李浩瑋表示，春節連假園區舉辦「新年迎春狂歡季」，以「與原住民齊過年」為主題，除欣賞力與美結合的原民樂舞表演，還可參與熱鬧的文化慶典；其中，原民慶新年運動會內容有鋸木頭、兩人三腳、揹新娘、拔河等趣味比賽，讓親子、家庭、朋友透過合作享受競爭趣味。
泰雅度假村園區面積56公頃，有多樣親子設施，泰雅溫泉也是目前南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，碳酸氫鈉泉質更可滋潤皮膚。園區天空步道可體驗踩在透明玻璃上的驚險刺激，遠眺山巒美景，俯瞰賽德克川中島部落，美不勝收。
(中國時報)
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