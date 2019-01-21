陸女來台尋親 警達成超級任務
大陸北京的李姓婦人來台旅遊，14日晚間拿著28年前的家書地址「斗南鎮86巷」，請求斗南派出所指路，但該地址並不存在，員警鍥而不捨以人名尋人，找到一筆神似她表哥的資料，電話聯繫證實找對了，李婦見到失聯的親戚既感動又感激，凌晨1點又返回派出所致謝。
14日晚間7點多，李姓婦人帶著兒女到斗南派出所，提供一封家書信封，上頭寫著「斗南鎮86巷」，請求尋找住址上的家。但斗南鎮最熱鬧的中山路沒有86巷，員警一度猜測是在斗六，李婦表示不清楚。
李婦表示，她和台灣的舅舅最後一次聯繫是1989年，也曾見過表哥；後來，她又提供4個親戚的名字拜託員警幫忙。
警員林俊宏透過全國人口管轄單位查詢，找到一個人名的戶籍在斗南新光派出所轄區，李婦認為照片很像她表哥。
林俊宏拜託新光派出所同仁協助致電李婦口中的表哥劉先生，劉男表示，確實有一個住在大陸的表妹，他人在附近，隨即開車到斗南派出所接表妹與姪兒、姪女回家敘舊。
表妹、表哥兩家重逢會面幾小時結束後，李婦凌晨1點又返回斗南派出所，要向林姓員警當面致謝，林俊宏剛好外出巡邏，她留下一張紙條表達感動，還稱稱呼員警是「親人」。
她寫道「警官你好，讓你辛苦了，我是大陸來找人，你是那麼費心，我好感動呀！遇見你這樣的好人，語言無法形容感激，相信我會一生永記2019年1月14日這天，警官為我所做的一切，如到大陸旅遊，去北京要打電話好嗎？」
(中國時報)
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