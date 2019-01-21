屏警局去年12月加班費縮水

2019年01月21日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會將在屏東登場，屆時不僅遊客多，維持交通、治安的警察也會很多，而他們除將「站好站滿」外，還不免站得心酸，因去年12月原先可報1.7萬元加班費，在跨年連假勤務結束後遭狠砍，有的外勤警員還直接少6千多元，他們就怕燈會後噩夢重演。

據了解，屏東縣政府警察局每年初都會向同仁出示「整年度各月份可報多少加班費」的表格，方便同仁調整、規畫自己的加班狀況，不料經跨年假期的站好站滿勤務後，一句經費不足硬生生砍到見血，有的剩10680元、有的剩10300元。

基層員警抱怨，幾乎每年1、2、11、12月的加班費都可報至1萬7，且去年11月時，分局還說12月加班費可以報到1萬7，「鼓勵同仁多上班」，不料上完跨年4天連假的「硬班」後，竟給了經費不足的大驚奇，一句話後不給加班費，只能換嘉獎或補休。

員警說，如果是因年底補進一批人而導致經費不足，那長官是否應該有「控管加班時數」的能力，因為不是只有今年才在年底補人。

屏東縣警察局人事室主任陳信良則指出，他在去年是向同仁說，10、11月的加班費可以報到17000，12月則要視情況調整，也許是分局同仁傳達錯誤」。然而，基層員警不滿指出，收到的信件明明就寫「12月超勤加班費內外勤均17000」，所以是承辦人的錯，導致7個分局的所有同仁白上班？

(中國時報)