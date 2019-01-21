弱勢圍爐 蔡錦賢捐選舉補助款
農曆春節將屆，淡水區關懷弱勢協會20日在淡水區中正路油車口停車場舉辦「歲暮寒冬送暖圍爐溫馨餐會」活動，邀請淡水、三芝、石門、八里區弱勢家庭參加，提前圍爐過年，新北市議員蔡錦賢也當場捐出議員選票補助款共66萬2880元，為社會愛心再添溫暖。
淡水歲暮寒冬送暖圍爐溫馨餐會活動20日席開106桌，新北市副市長謝政達和新北市議長蔣根煌也到場關懷，淡水區關懷弱勢協會創會理事長、市議員蔡錦賢當場捐出議員選票補助款共66萬2880元，國裕開發公司董事長林鴻道也贊助100萬元，分別由蔣根煌和謝政達代表受贈。
謝政達表示，感謝協會的所有成員每年發揮愛心，無論是春節、端午節或中秋節等，均舉辦關懷活動，造福弱勢族群。
蔡錦賢表示，協會長期關懷淡水區獨居老人、身心障礙、單親等低收入戶弱勢民眾生活，在年關來臨前，特別提供義診、義剪服務，並發放賑濟金、愛心米、愛心衣物等物資，讓弱勢民眾感受社會的溫暖。
新北市社會局長張錦麗表示，除了政府提供的福利資源，許多民間團體也充分發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，期盼這樣的愛心善心能夠持續下去，讓更多弱勢族群獲得照顧及關懷。
(中國時報)
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