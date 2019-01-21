單親媽扛3份工 堅毅感動兒

2019年01月21日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

呂姓國三生1歲時父親就經商失敗「跑路」，媽媽獨自擔起家計照顧兄弟倆，曾1人兼3份工，不但不喊苦，更熱心捐骨髓、捐肝助人，母親的堅毅感動他，笑言自己也不愛讀書，但為了翻轉人生，不讓母親擔心而努力，以優異成績、上進態度20日獲頒全國普仁獎肯定。

就讀國中的呂姓少年，1歲多時父母離異，本來哥哥跟著爸爸，但父親一句「不把他接走久，只能跟我一起燒炭」，讓母親急著把哥哥討回來，1家3口生活重擔全落到母親一人身上，身無分文、還被前夫拖累信用破產負債，卻不輕言放棄，四處工作、不停加班，1人兼3份工，從來沒在孩子面前喊過苦。

「我最敬佩的人就是媽媽！」呂姓少年說，媽媽曾經捐骨髓給陌生人，7年前舅舅入獄，媽媽也主動把表哥接回來照顧，表哥因病等著換肝，她也自告奮勇捐肝，堅毅善良的精神深深影響著他，在家幫忙家務，在班上勇於承擔責任、樂於助人，功課更是名列前茅，結合興趣，目標內壢高中語資班，希望早日有能力幫助媽媽、回饋社會。

桃園市長鄭文燦說，以「生命教育與品德教育」為成立宗旨的靈鷲山普仁獎，在桃園已舉辦16年，激勵著每個品德良善的孩子，今年共有119位學生接受推薦角逐，經過家訪志工、委員評鑑，選出94位普仁小太陽，包括國中48人、國小46人，其中更有呂姓同學等6位獲選全國普仁獎殊榮，希望獎學金能激勵學子積極向學、往更好發展邁進。

(中國時報)