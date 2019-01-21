單親媽扛3份工 堅毅感動兒
呂姓國三生1歲時父親就經商失敗「跑路」，媽媽獨自擔起家計照顧兄弟倆，曾1人兼3份工，不但不喊苦，更熱心捐骨髓、捐肝助人，母親的堅毅感動他，笑言自己也不愛讀書，但為了翻轉人生，不讓母親擔心而努力，以優異成績、上進態度20日獲頒全國普仁獎肯定。
就讀國中的呂姓少年，1歲多時父母離異，本來哥哥跟著爸爸，但父親一句「不把他接走久，只能跟我一起燒炭」，讓母親急著把哥哥討回來，1家3口生活重擔全落到母親一人身上，身無分文、還被前夫拖累信用破產負債，卻不輕言放棄，四處工作、不停加班，1人兼3份工，從來沒在孩子面前喊過苦。
「我最敬佩的人就是媽媽！」呂姓少年說，媽媽曾經捐骨髓給陌生人，7年前舅舅入獄，媽媽也主動把表哥接回來照顧，表哥因病等著換肝，她也自告奮勇捐肝，堅毅善良的精神深深影響著他，在家幫忙家務，在班上勇於承擔責任、樂於助人，功課更是名列前茅，結合興趣，目標內壢高中語資班，希望早日有能力幫助媽媽、回饋社會。
桃園市長鄭文燦說，以「生命教育與品德教育」為成立宗旨的靈鷲山普仁獎，在桃園已舉辦16年，激勵著每個品德良善的孩子，今年共有119位學生接受推薦角逐，經過家訪志工、委員評鑑，選出94位普仁小太陽，包括國中48人、國小46人，其中更有呂姓同學等6位獲選全國普仁獎殊榮，希望獎學金能激勵學子積極向學、往更好發展邁進。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。