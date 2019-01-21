張清照助弱勢 出力當搬工足感心

2019年01月21日 04:10 中國時報 王文吉 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

歲末年終，許多單位舉辦寒冬送暖活動，台中市議長張清照20日前往梧棲區頂寮里當「搬工」，幫弱勢戶搬運物資，並派出18位「清年軍」到沙鹿區協助搬運救濟物資。台中市議員陳本添創辦的愛幼會也辦理冬令救濟，台中市副市長楊瓊瓔到場關心，祝福民眾新年快樂。

入冬最強烈冷氣團來襲，張清照昨一早協助頂寮里長鐘金水發送物資，看到身形瘦弱的民眾在寒風中吃力地拖拉布袋，乾脆挽起袖子，充當臨時搬工幫忙，民眾連聲說「議長謝謝！謝謝啦！」

鐘金水說，張清照4年前當上副議長，出錢又出力，現在當議長也到場做「搬工」，並向清寒戶噓寒問暖，令人敬佩。張清照說，大部分人豐衣足食，但社會上還有不少人需要幫助，希望大家多多伸出援手。

立法院副院長蔡其昌連續9年發起「溫馨關懷寒冬送暖」，20日與天一圓德社福慈善基金會及巨大機械合作，於清水及大甲服務處發送千份民生物資，市議員楊典忠也到場協助。蔡其昌表示，政府的補助機制未必能全面兼顧邊緣戶，盼有更多愛心注入，幫助他們渡過困境。

台中市大里區草湖慈天宮結合地方企業與社團，也舉辦冬令救濟關懷弱勢，共發給120戶弱勢家庭物資及紅包，盼讓民眾感受社會溫情、過個好年；大里區福興宮媽祖廟則舉辦揮毫送春聯活動，名家聚集寫書法，許多民眾排隊索取。

(中國時報)