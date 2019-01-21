機車撞轎車 大學情侶1死1傷

2019年01月21日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

張姓男子與劉姓女子是雲林某大學同學兼情侶，近日學校放寒假，2人決定租機車遊台南，卻在安平區安北路與州平路口與盧姓駕駛的轎車相撞，汽車車頭全毀，張男頭部重創送醫救回一命，劉女送醫搶救仍回天乏術。

張男與劉女同為19歲，2人在高雄租機車相載到台南安平區遊玩，張男騎車載著女友，從四草大橋左轉安北路，由西向東行駛，卻在安北路與州平路口左轉，在對向車道的慢車道上，與從安北路由東向西迎面直行的盧姓男子駕駛的轎車劇烈相撞，盧男無大礙，騎車的小情侶則傷勢慘重，2人第一時間均昏迷不醒。

張男臉部眉骨有粉碎性骨折，頭骨破裂，雙腳受傷，送醫雖救回一命，仍因傷重待在病房觀察。劉女更不幸，醫師搶救時一度動手術切除部分器官，但仍回天乏術，最後宣告不治。

年紀輕輕的劉女一趟台南旅遊竟成斷魂行，到場的劉女家屬得知噩耗悲痛欲絕，打算對張男與盧男皆提出過失致死告訴。

警方表示，有後方車輛駕駛人熱心提供行車紀錄器影像，但錄下車禍發生時的畫面距離現場有點遠，警方也已將車禍現場拍照紀錄，作成資料後依過失致死罪移送台南地檢署偵辦。

(中國時報)