橋頭事件40周年 專書發表

2019年01月21日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

橋頭事件40周年《大時代的故事》專書發表會20日在橋頭糖廠舉行，蔡英文總統出席時表示，我們現在有的東西不是天上掉下來的，是一代、一代人的百年追來，千萬不要讓這百年追求得來的民主、自由，在我們這一代輸掉。

蔡英文說，橋頭事件發生時，她在美國讀書，在那個民主運動蓬勃發展的年代，她沒能見證橋頭事件與美麗島事件，讓她覺得在人生的過程中「好像少了這一段」，可以去參與、去見證台灣民主發展的最重要時刻。

2000年她當陸委會主委，大家都說她勇敢，但那時候的勇敢是來自於她的專業訓練。2008年她考慮要不要接民進黨主席，考驗她的是有沒有膽識與勇氣，那時有很多人鼓勵她，她也知道路是困難的，但她知道要勇敢、要承擔。

蔡英文說，她從民主前輩身上學到要勇敢、要堅持，以及要有理想性，為了未來要承擔，而現在台灣面臨的挑戰與困難更大。她知道，她當台灣總統，是全台灣最勇敢的那一個，也是全台灣最堅定守護主權與國家尊嚴的人。

橋頭事件40周年《大時代的故事》專書發表會20日在橋頭糖廠鐵道景觀休憩區舉行，由蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、前民進黨主席許信良及八卦寮文教基金會董事長余政憲等人以英式下午茶方式與民眾聊天。

(中國時報)