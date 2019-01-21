助她解脫 三峽弒母凶嫌送辦
三峽宋姓男子疑長期照顧母親，不忍母親繼續受苦，在廣播聽到死囚用橡皮筋自殺新聞後，用電線纏繞母親頸部將她活活勒死，警方移送時，宋男面對詢問是否想幫媽媽解脫，他僅簡短表示「對」，警方20日訊後依殺害直系血親尊親屬罪嫌將他移送地檢署偵辦。
領有身心障礙手冊的46歲宋姓男子，與姊姊、妹妹和76歲母親同住三峽，據悉，張母從去年起食量變小，健康情況越來越差，身形骨瘦如材、難入眠，有飲酒習慣加劇病情惡化，張母去年因腳不方便就醫，醫生開了安眠藥後才沒有繼續喝酒。
警方調查，死者過去都由宋男及其妹共同照顧，但從去年10月到11月間開始，因宋男妹妹工作的關係，改由宋男獨自照顧，可能因此讓宋男心力交瘁，最後鑄下大錯。
宋男19日晚間犯案後打給妹妹，妹妹聞訊趕回家中，發現母親已倒臥在床，哥哥呆坐一旁，嚇得趕緊通報救護車，但救護人員趕抵時，宋母已沒有呼吸心跳，現場緊急CPR仍回天乏術。
警詢時，宋男坦承在聽廣播時，聽到台北看守所有死囚用橡皮筋尋短，所以他才拿電線勒斃媽媽，希望幫媽媽解脫。
(中國時報)
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