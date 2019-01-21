白沙屯媽祖 4月8日出發進香
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
農曆3月瘋媽祖，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，每年徒步前往雲林縣北港朝天宮進香更是全台宗教盛事，20日由值年爐主擲筊，經過媽祖婆聖意應允後，確定國歷4月8日凌晨出發，4月17日回宮安座，全程為期10天。
拱天宮指出，白沙屯媽祖北港進香時程，依循舊例於每年農曆12月15日，由值年爐主向媽祖筊筶定次年進香日期，起駕、進火、回宮及相關儀式的時辰，為慎重其事，每個時辰均以3聖筊為準。今年由主委洪文華、值年爐主陳銘義代表信徒，下午1時於大殿中擲筊請示媽祖，結果出爐確定今年來回徒步進香行程長達10天。
放頭旗訂在國歷4月4日深夜11時15分、7日深夜11時20分登轎、8日凌晨1時20分出發，預定4月11日抵達北港、12日清晨5時進火、17日下午2時25分回宮，27日深夜11時開爐。
擲筊日正逢假日，民眾關心時程將大殿擠得水洩不通，擲筊前殿外有醒獅團表演，讓民眾提前感受熱鬧氣氛，從拱天宮徒步到朝天宮，來回約400公里，沿途路線皆由神轎指引，行蹤飄忽不定、神蹟不斷，每年吸引數10萬名信徒跟隨，行政院文建會2010年已將其列入無形文化資產。
拱天宮表示，往年全程來回最短6天5夜，最長12天11夜，今年10天9夜時間算是充裕，但仍充滿挑戰。
(中國時報)
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