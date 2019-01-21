地方掃描 汽車旅館傳槍響 男臥倒血泊亡

2019年01月21日 04:10 中國時報 王文吉

台中：清水區某汽車旅館客房，20日下午傳出「砰」巨響，員工與警方開啟房門，發現32歲曾男倒臥床上，棉被、床單染上大量鮮血，男子已明顯死亡。警方封鎖現場採證，未發現打鬥跡象，門窗也沒有破壞，朝舉槍自戕方向調查中。

(中國時報)