九華山地藏庵 發千萬救濟金

2019年01月21日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

九華山地藏庵20日在庵前廣場舉辦嘉義市冬令救濟金發放活動，嘉義市長黃敏惠到場關懷弱勢朋友，並親自發放救濟金。九華山地藏庵董事長黃俊森表示，本次冬令救濟金的發放對象是嘉義縣、市的低收入戶，每戶發放慰問金4600元，嘉義縣、市總計3112戶受惠，救濟金總計1431萬5200元。

黃敏惠致詞時表示，人生難免會遇到風風雨雨，在困難的環境下，大家也別失去鬥志，她分享自己在去年遇到很大的困難，並藉此鼓勵現場弱勢朋友，任何人都會碰到困難，但是人生中最大的意義就是要認真勤勞、努力打拚，而地藏庵的溫暖救濟，就是大家重新站起來的重要力量。

黃敏惠還談到，嘉義市最美的風景是菩薩與人，地藏庵團隊每年集中各界愛心、物資，幫助弱勢朋友度過年關，讓民眾得到很大的助力。

現場也發送愛心米粉1350包（丞俐企業公司捐贈）、愛心泡麵220箱（善心人士陳淑敏小姐捐贈）、愛心食用油220瓶、白米330公斤（郭玉哲、林麗秋捐贈），盼讓清寒弱勢朋友平安度過暖冬、迎接新的一年。

黃俊森也預告，108年度地藏庵將繼續捐贈市府「關懷弱勢家庭及獨居老人發送年菜活動」，共60萬元，並將於2月1日於庵前廣場現場烹調年菜發給邊緣戶家庭。

(中國時報)