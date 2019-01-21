樹德家商蔡竹信 赴日見習美容

2019年01月21日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

樹德家商選手蔡竹信打敗高職與大專院校選手，榮獲第48屆全國賽美容職類第一名，同時在勞動部勞動力發展署舉辦的第45屆「國際技能競賽國手選拔」賽取得美容職類正取國手資格，日前赴日見習培養實力，為奪牌作準備。

蔡竹信不以得獎而滿足，也積極充實自己，為代表國家出賽作準備。日前，她獲教育局選送技能優異赴日本沖繩縣，參與為期7天跨領域產業文化見習，開闊師生國際視野，強化專業技能。

樹德家商共有美容科6人、資處科1人及服裝科1人共8位選手參與跨海見習，蔡竹信回國後表示，此行令她瞭解不同科系的知識涵養，還與日本學生一起上課，收穫良多。

校長陳茂霖勉勵學生，他說美容科一向是樹德金字招牌科別，學生優異表現，除自我要求上進外，犧牲假日陪著學生苦練的美容科全體教師團隊是幕後功臣。

樹德家商美容科實力堅強，2019年將代表台灣赴俄羅斯參加World Skills國際技能競賽。

(中國時報)