登山界比基尼女郎 攀馬博橫斷受困

2019年01月21日 04:10 中國時報 廖志晃

南投：有登山界「比基尼女郎」之稱的36歲吳姓女山友，獨攀中央山脈「馬博橫斷」，19日在信義鄉盆駒山附近墜落山谷，南投縣消防局發動陸空救援，空勤總隊直升機20日下午啟航，因天候不佳折返；地面部隊預計21日抵現場。

(中國時報)