托嬰中心女娃猝死 遭鄉民動蛋蛋私刑

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2019年01月21日 04:10 中國時報 謝瓊雲

彰化：日前發生女嬰猝死意外的員林市一家托嬰中心，19日深夜慘遭鄉民動私刑，丟擲雞蛋蛋洗大門，現場彈殼四碎、蛋液噴濺，一片狼藉，並被開直播，直播的男子坦承前往丟雞蛋。警方調閱監視器影像，依毀損等罪偵辦。

(中國時報)