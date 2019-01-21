NCC只想當新聞警察 乾脆廢了

2019年01月21日 04:10 中國時報 主筆室

根據傳播學教授賴祥蔚的統計，近年「國家通訊傳播委員會」（NCC）共有32件處罰案，業者不服提出行政訴訟，結果NCC全部敗訴，足見NCC裁罰案件的輕率。近日NCC對中天電視台的裁罰，不僅程序輕率，更是對新聞自由的公然踐踏，注定未來在行政訴訟中遭到自我羞辱。

不過，對提出訴願與行政訴訟的傳播業者而言，儘管最後討回了公道，得到遲來的正義，但在訴願與行政訴訟過程中，將承擔許多不可承受之重。試想，媒體業者必須先提出訴願，要面對冗長的公文流程與無窮盡的文書往返和會議，美國商會就曾批評NCC審查作業牛步化。

等到結論出爐，在NCC這種充滿了人治色彩、欠缺科學思維的決策品質之下，媒體業者如果不滿NCC的處分，就要思考到底是要「民不與官鬥」而選擇屈服，或是勇於提出訴願以爭取正義。從訴願、再訴願，到行政訴訟，所需要的時間從幾個月到超過1年。有業者光是申請電視執照就被拖延兩年多，甚至可能要花3、4年才能獲得應有的權益。有這樣的主管機關，台灣的媒體業者還需要敵人嗎？

台灣的市場不大，網路時代來臨之後，廣告快速遭到境外的網路媒體瓜分，本土業者大感生存不易。在這樣的時空背景之下，NCC這個所謂的媒體主管機關，不但無法去管制網路媒體業者，只能坐視台灣廣告資源嚴重外流，在此同時還不思協助傳播產業的生存發展，反而依舊處處找業者的麻煩，什麼都想管制，隨時要求業者提交報告或是到會說明，動不動就要開罰。從這個角度來看，NCC對公權力的濫用已經到了摧殘產業的地步。這樣的主管機關，不是在協助業者建立媒體產業秩序，而是在限制媒體的正常發展，打擊非我族類業者的合法經營權。所有媒體業者與關心媒體產業的有識之士經常為此搖頭嘆氣。

以這次NCC裁罰中天新聞台為例，民進黨立委邱議瑩主持選舉造勢活動時，到底說的是「嘜」離開還是「嘸」離開，從當天現場人數逐漸離去來看，前者可能性較大，但不論請求別離開或感謝沒離開，這兩種解釋其實都是悲情訴求。中天新聞台一開始解讀為「嘜」離開，後來也增加了「嘸」離開的說法，符合新聞平衡的專業。NCC卻主觀認定就是「嘸」離開，並且直接開罰，這種自以為掌握真理、定於一尊的心態，本質上就是獨裁，而且侵害了新聞自由，當然引發許多批判。

到底是「嘜」離開還是「嘸」離開，活動現場聲音混雜，中天主播和邱議瑩各有解讀，真相到底如何，確實有爭論的空間，難道NCC認為只有自己可以認定什麼是真相，而不容新聞媒體探討嗎？NCC在急著處罰中天之前，是否委託語言學專家做出專業認定？有沒有透過民調提供量化佐證？都沒有！裁罰完全沒有提出足以說服人的證據，就急著開罰，赤裸裸干預新聞自由，展現執政黨貫徹意志的決心，當然會被認定這是選舉的秋後算帳與政治打壓。

面對各界的強力批評，NCC不知檢討及改善自己決策品質的荒謬，居然還發出聲明呼籲業者要有「法遵意識」，還重申有先經過了諮詢委員會討論、行政流程完備、廣納多元意見。NCC難道不知道，先前行政訴訟敗訴的許多決策，也都是經過類似的流程？NCC依循以前行政院新聞局的慣例，設置許多小委員會，不只疊床架屋，而且所謂的廣納多元意見，實際上只是找人背書，實務上NCC委員會也未必全盤接納小委員會的建議。中天案在面臨猛烈批判後，又重申這一套經常在行政訴訟中敗訴、隨便找幾個人來投票的決策流程，顯示NCC不只欠缺政治智慧與科學審理的精神，而且充分暴露出自己欠缺擔當的懦弱心態。

各界期望的媒體主管機關，必須要能站在協助傳播產業發展的立場，並以公正透明的態度，以及科學審理的精神，建立有利於台灣傳播產業發展的環境。NCC不努力朝著這個方向改進，反而企圖濫用公權力控制媒體，甘為「新聞警察」的NCC，倒不如直接廢掉。

(中國時報)