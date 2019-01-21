2019年01月21日 04:10 中國時報 主筆室

中美貿易談判，傳出大陸要大幅增加對美採購，6年增加1兆美元，2024年達到零逆差目標。坦白說，經濟實務上看，除非搭配其他許多配套，否則6年零逆差幾乎不可能達到。

根據美國媒體報導，大陸提出未來6年大規模採購美國貨計畫，總值逾1兆美元。去年大陸自美進口1500多億美元，今年大陸計畫擴大至2000億美元，到2024年分階段增至6000億美元，達到零逆差目標。

貿易談判中，為了縮小逆差，大陸必然要提出大幅擴大對美採購，這點並不意外，也是必然。今年要讓大陸從美進口金額，由去年的1500億美元增到2000億美元，也不是不可能，但逐年增加到最後為6000億美元，卻幾無可能。因為，沒有那麼多東西可買。

原本的1500億美元，可以視為自然情況下，大陸對美國的進口需求，即使過去有政策壓抑，但差距不會太多。初期官方可藉著採購大宗農產品、飛機等增加美國的進口，但如果未搭配其他改變，未來幾年變成要增加1000、2000甚至3000億美元，在市場缺乏實際的需求下，坦白說，很難辦到。

美國把大陸視為競爭對手，許多高科技、涉及國家安全的產品都禁止出口到大陸，而且現在標準進一步緊縮；除非美國放寬限制，否則大陸很快就碰到「買無可買」的困境。再怎麼說，官方也不可能強迫民眾從汽車、家電到日常用品，全部改用美國進口貨吧。

因此，如果這個承諾能讓貿易戰終結，有很大成分是讓川普找到宣稱勝利的下台階，未來如何做到就再說了。但對全球經濟及其他國家而言，貿易戰不擴大，當然是值得額手稱慶。

(中國時報)