2019年01月21日 04:10 中國時報 劉必榮

19世紀的英國曾是日不落帝國，到了21世紀這個帝國仍很難忘懷過去的光榮。如今英國終於快掙脫歐盟恢復獨立的身分了，對一些官員而言，這是一個讓英國可以重新站上國際舞台中央的機會。

去年12月31日，英國《星期天電訊報》刊出了對國防大臣威廉森的訪問。威廉森在採訪時說，「這是自二戰結束以來最了不起的時刻，我們可能在世界舞台上扮演世界期望我們扮演的角色」。他更進一步表示，英國脫離歐洲後，放棄自1960年代撤出蘇伊士運河以東地區的政策，才能成為「真正的全球角色」。威廉森說幾年內英國就要在亞洲建立軍事基地，國防官員私下告訴《每日電訊報》，應就是在汶萊與新加坡兩地擇一。

其實英國的強權夢（不只是亞洲夢，因為威廉森還提到加勒比海）在2016年首相梅伊和當時的外相強森提出後脫歐時代「全球不列顛」的構想中，便可窺其一二。根據這個構想，英國在脫歐後要在國防、外交、貿易等領域，在印太地區與美國做更緊密的連結。

英國的外交政策，過去一直在應「跨過英吉利海峽加入歐陸」，還是應「跨過大西洋與美國重建盎格魯薩克遜人共治天下的霸業」間抉擇。脫歐之後第1個選項不復存在，剩下當然就是加入美國的外交戰線了。只是今日的情勢，比當年抉擇是否加入歐洲共同市場時更複雜，盎格魯薩克遜人也再不可能主導天下，所以現在英國要推動建立的是澳、紐、日、韓、星5國的「亞洲海上民主聯盟」，並與之建立緊密的軍事與經濟關係。另外，自1971年開始，英國與澳、紐、星、馬就有5國防衛協定，英國現就是要在這個基礎上更加強化，讓它在國際舞台上扮演更重要角色。

抓住這個脈絡，再回看去年6月威廉森在新加坡香格里拉對話中表示，要與南海「遵守規範的體制」緊密合作，接著英、法聯合巡邏南海；8月英國外交部官員在雅加達表示，英國會加強對亞洲安全的承諾，並呼籲各國遵守南海航行自由與國際法；再到今年1月10日，英國外交部官員與東協10國駐印尼大使在雅加達會談，宣示加強英國與東協關係；11日到16日，英國與美國軍艦在南海舉行為期6天的共同演習，每個事件的意義都一目了然。

英國這樣積極為自己找國際定位，背後的驅動力是什麼？一般認為除了重振國際雄風之外，第一個動力就是保護南海的交通線，因為英國自己就有高達12%的商品是從南海經過。第二是貿易，抓住印太地區崛起的勢頭，積極介入，這由英國正在和澳、日、韓、星、越談判自由貿易協定便可窺其一斑。第三是展現皇家海軍的威力與先進軍事科技，從而擴大軍售市場。

可是英國媒體及許多國會議員對「全球不列顛」的遠景並不買帳，因為就經濟而言，英國沒有這麼強的實力。英國的軍事預算遠不如美、中兩國。《金融時報》表示中國海軍的建軍速度，幾乎一年就建立一個皇家海軍的規模，英國根本無法相比。而就戰略效益來說，批評者也表示如今英國貿易如此依賴中國，加入海權國家聯盟與對抗陸權中國，並不符合英國的戰略利益。

所以後脫歐時代英國的外交企圖心能否落實，老帝國的思維能否適應新時代，都還有待時間來證明。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)