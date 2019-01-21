接地氣要接軌全球治理

2019年01月21日 04:10 中國時報 曹俊漢

非洲豬瘟肆虐，全球驚恐。蔡總統宣布要將豬瘟擋在境外，行政院長蘇貞昌也要求對來自疫區的旅客隨身行李百分之百查驗。但兩位國家領導人的話明顯封閉而狹窄，令人有時空錯置之感。 現在是全球化的時代，人民自由旅行、貨物全球行銷，主權稀釋、國界模糊，空氣汙染、病毒傳播、犯罪橫行等，都是全球的威脅，超越了國境的概念。試問汙染、病毒、犯罪能擋在國境之外嗎？我們的執政者高聲吶喊公共政策要「接地氣」，但這個時代的地氣是全球化的地氣，而不是在台灣孤島之內的地氣。

日前蘇貞昌院長要求內閣首長們「接地氣」，但其目的是要接台灣本島的地氣，這種格局太小了，哪有「大破大立」的格局？九合一選舉，民進黨大敗，蔡總統信誓旦旦要接地氣，這是一個正確的方向，然而國內政局為「九二共識」的紛擾莫衷一是，根本沒有將國家治理的發展或最大利益朝向全球化時代的格局來構思，如何重整「接地氣」大格局的方略？

今日為了台灣的出路、老百姓的最大福祉，九二共識必須要與全球化時代的精神做嚴密地接地氣。九二共識不是一個主權之爭互踢的皮球，而是一個使台灣能否走入全球化時代與國際接軌的工具，以全球的地氣引領及連接我們人民所需的地氣。

這個全球的地氣便是全球治理，讓國家治理與全球治理接軌。舉凡空汙、病毒、犯罪等治理都必須與全球治理接軌，僅在自己家門內是擋不住的。

公共政策從全球治理來思考與執行是21世紀的特徵，沒有哪一個國家能置身全球性的災難而獨立解決。這是一個全球的網絡系統，國家之間需要相互合作支援、資訊共享、責任共同承擔，這便是聯合國系統內16個專門組織存在的最大理由。

以非洲豬瘟的問題來說，即在聯合國下的世界衛生組織（WHO）治理系統內，台灣因不是WHO會員，無法與會員的中國大陸作防治豬瘟的相互支援與資訊共享，這便是與全球治理無法接地氣的障礙。與大陸作九二共識接軌的思考便鎖定在這個與全球治理的連接上。我們應不應接受九二共識，便要省視台灣能否參加全球治理的系統。

蔡總統質疑接受九二共識會損害中華民國的主權。試問我們如能進入WHO，與大陸共同防治豬瘟與空汙，我們國家的地位與大陸平起平坐，人民生活有保障，這是否就是彰顯國家主權最明白的呈現？參加這類全球治理的國際組織愈多，愈有國家地位的全球性效果，無礙主權的受損。

國家領導人治理國家要接地氣，一定要接全球治理的地氣，而要能接通此一地氣非「九二共識」莫屬。（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)