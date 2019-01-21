2019年01月21日 04:10 中國時報 張光球

台北市長柯文哲預定3月中訪美，日前他受訪時，以強盜（美國）要搶銀行（台灣），卻沒有看到警察（中國大陸）在旁邊，來比喻現今的美中台關係，直白的說法受到矚目。從陳水扁開始，藍綠總統候選人在選前都會訪美接受面試，柯P的美國行是否就是他的總統奇幻之旅，引發聯想。

六都市長剛就任時，即傳出美國有意邀請韓國瑜、鄭文燦、柯文哲等藍、綠、白市長訪問華府。消息一出，柯文哲陣營表示已與「美國戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀見過面，並接受邀請，預計3月訪美。隔日葛來儀否認邀請一事，柯也說，邀訪之事是假新聞。

這起假新聞說明了兩件事：美國亟欲再接上台灣的地氣、柯P確實想選總統。

為確保美國在亞洲的利益，美方平時即多所關注台灣重要政治人物的動向。例如馬英九第1次選總統時，美國對他的親中路線有所忌憚，直到他「親美、和中、友日」的戰略形成，才卸下心防。

九合一選前，美國對於過氣回鍋、贊成九二共識、造成韓流效應的韓國瑜缺乏認識，選後自然亟欲填補空白，以便未來能預測、拉攏、影響他的政策，所以邀他訪美並不意外。

反觀柯文哲訪美是既定行程，柯幕僚移花接木說成美方邀請，應是為了營造美方支持他的氛圍，但這種做法太小看美國政府了。美國政府不會也不需要在此時明示或暗示支持誰選台灣總統，因為台灣政壇瞬息萬變，尤其柯P的善變足可與阿扁相比。再說，無論誰當選台灣總統，都無法擺脫美國的影響。

雖然柯P對選總統一直未鬆口，但從柯家軍選立委、北市府成立「國際政經戰情室」、柯思考自組政黨的可能性等，在在顯示出他的企圖心，等到3月訪美後，態勢將更明朗。但柯幕僚將台灣選舉放話的惡質文化硬栽在美國的台灣問題專家身上，這次算是踢到鐵板，未來柯須更小心因應對美事務，以免影響了總統之路。

美方原估計九合一選舉民進黨會在縣市長部分小輸，縣市議員席次則中幅流失，結果民進黨卻全面大敗，美國驚覺已無法全面掌握台灣政壇的生態，因此需要補齊相關資料庫，這是美方邀請台灣政壇新明星訪美的考量。

柯P若想更上層樓，訪美是必然之舉，他自然也不會放棄訪美墊高身價的大好機會。但他應該開大門，走大路，才能發揮真正的白色力量，否則他和傳統藍綠政治人物又有何不同。

（作者為致理科技大學副教授）

(中國時報)