2019年01月21日 04:10 中國時報 李武忠

高雄市長韓國瑜以「貨出得去、人進得來、高雄發大財」的訴求勝選，上任不到1個月，就有大陸的企業家聯誼會向高雄農漁民採購約2200萬元的農漁產品，並以首航高雄─平潭的台北快輪送到平潭，可說給足了韓市長面子。韓國瑜很快兌現了政見，不只給其他縣市長帶來競爭的壓力，對比中央政府現在忙著「拚網紅」的不務正業，韓國瑜的「拚經濟」應讓蘇內閣也汗顏。

雖然分散市場風險是蔡政府主要的政策，但中國大陸仍是台灣農產品的首要出口地區，2018年出口值達12.68億美元，占總出口值的23.26%，較去年10.29億美元成長23.2%，金額不減反增。去年台灣鳳梨外銷大陸的金額是有史以來最高。

九合一選舉前，農漁民團體對民進黨政府表達高度的不滿，這是造成民進黨大敗的原因之一。新閣揆上任後，農委會主委由原任副主委陳吉仲升任，對業務並不陌生，對於農業產銷應該盡快拿出有效的作法，協助農漁民外銷，否則如何能做到行政院長蘇貞昌所要求的「接地氣」呢？

對農漁產品的銷售來說，通路最關鍵，有通路才能掌握長期穩定的訂單，有助於農民生產決策及收益的增加。過去政府並非不重視農漁產品外銷，只是基於政治考量，習慣採取放煙火、沾醬油或個人魅力式的行銷，雖有助於短期出口業績及政績宣傳，卻無助於農漁民的生計改善。韓市長雖打出漂亮的第一役，但未來仍需走出新路，建議可透過產銷短鏈革新和以消費為導向的生產決策來建構完整穩定的通路。

台灣內需市場有限，必須建立長久且穩固的外銷市場，才能依照各個目標市場的消費習性，來對國內農漁產品生產做出整體規畫，而不是生產了再來找市場，這往往會造成生產過剩。同時政府也應積極透過區域經貿合作談判，為國內農漁產品出口爭取最佳條件，包括關稅、配額、檢疫等，國內農漁產品才有可能攻占全球頂端消費群，進而建立優質品牌。因此行銷農漁產品僅靠縣市長衝衝衝是不夠的，蘇內閣也應該一起衝衝衝！

高雄市農產品外銷有了好的開始，帶給當地農民相當大的鼓舞，希望未來在其他「南南」國家也能傳出捷報。只是東西不僅要賣得出去，更要賣得好價錢，並讓利潤進得了農漁民的口袋，這將是韓市長的挑戰。過去兩岸紅利落入少數人的口袋是國民黨喪失執政權的主因之一，韓市長應有深刻的體會。

高雄市政府若能推動短鏈革新，縮短農產品產銷的環節及費用，並實施以消費為導向的農業生產，將有助於農民收益的增加。韓市長積極兌現競選承諾的表現，值得給予掌聲。希望其他縣市長及中央政府也能見賢思齊！

（作者為農漁學者）

(中國時報)