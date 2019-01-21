延2小時37分開唱 老蕭鞠躬致歉

2019年01月21日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

老蕭昨雄蛋演唱會舞台一側的LED大螢幕突然滑落，懸吊在半空中。

老蕭昨歷經驚險事件，演唱心情未受影響。

陽岱鋼（右）昨偕同老婆到場欣賞。

蕭敬騰（老蕭）20日在高雄巨蛋舉辦第2場「娛樂先生」演唱會，下午彩排時，舞台一側的LED大螢幕突然滑落，懸吊在半空中，經緊急搶修，延後2小時37分才開場，老蕭昨唱完〈只能想念你〉後向全場觀眾鞠躬道歉：「事情發生得很突然，我覺得很尷尬，我發文叫你們準時，結果卻發生這種事，我知道有些朋友要趕著回去，沒辦法相聚在一起，非常的抱歉。

老蕭原本考量昨天是星期天，許多歌迷今天一早還得上班，特地提早於晚間6點半開唱，未料昨下午4點彩排時，舞台邊的懸掛式LED滑落，所幸老蕭與現場工作人員並無受傷，經硬體專業人員評估後，延至晚間9點07分開始，老蕭也親自拍攝影片說明延誤原因，全場1萬2000個座位滿坐未受影響，歌迷退票狀況不多。

蕭爸蕭媽坐台下

老蕭經紀人Summer心有餘悸地說：「本來打算直接取消演唱會，評估後確認無礙，才決定照唱，還好沒人受傷，其他事…不管是取消、賠錢我們都不在乎，想想如果是在演唱會一半發生，觀眾會有多恐慌。」

Summer表示，老蕭團隊第一次遇到如此突發狀況，事發時蕭爸及蕭媽坐在台下看彩排，沒意識到發生意外，老蕭則第一時間擔心有人受傷，大喊「大家走開、全部人走開」，幸好無人受傷，已是不幸中的大幸。

老蕭見慣大風大浪，心情平靜不受影響，他在台上表現超High，對滿場歌迷喊話：「今天我全給你們了，昨天其實是我拿來開嗓的，今天才是正式開始，這件事不要傳出去。」幽默逗笑歌迷。

(中國時報)