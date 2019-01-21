2019年01月21日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

蕭敬騰（老蕭）高雄巨蛋一連2場演唱會，每晚4套服裝全是今年春夏新款，特別的是，他這回南下開唱，穿短褲秀出纖細雙腿，且褲子長度比台北場還要短，既性感又吸晴；他經紀人Summer笑說：「老蕭說『搖滾就是要穿短褲』！可能他穿過後就突破這件事，以前這個門檻（穿短褲登台）就沒了，心態上也覺得無所謂、順其自然。」

老蕭去年12月底美國巡演結束，返台已超過半個月，但時差還沒調好，演唱會前一晚他凌晨3點才睡，趕緊吃褪黑激素，並在場館後台架起籃球框、靠運動調整作息；Summer說：「老蕭不愛吃藥，這次如果不是託演唱會的福被逼吃藥，他時差通常會亂2、3個月。」老蕭昨第二場開唱前睡足7小時，生理時鐘已恢復正常。

陽岱鋼昨到場欣賞演出，Summer表示老蕭和陽同年，兩人聊起天超幼稚，「去年8月老蕭去日本看岱鋼打球，剛落地他老婆就告訴我們岱鋼受傷不能上場」，沒想到當天陽帶傷上陣且逆轉勝，「岱鋼出場時還放了老蕭的〈王妃2.0〉，我們一聽到音樂全身起雞皮疙瘩、想哭，從那天起，岱鋼的出場音樂就是這首歌了。」

(中國時報)