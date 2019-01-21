八三夭鼓勵新人「用力做自己」

2019年01月21日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

八三夭近日擔任「未來風雲之星」活動大使，19日出席「KKBOX 未來風雲之星」成果發表會，飆唱〈致青春〉、〈搖勒搖勒〉等歌為後輩音樂人打氣，八三夭鼓勵6組新星：「希望大家不論過多久都用力做自己。」更與本次活動獲KKBOX扶植的新秀「溫達零下8度」互贈禮物，新秀送上5件無袖背心，叮嚀即將到高雄巨蛋開唱的八三夭穿上，以免高雄太熱中暑。

豬年將至，八三夭日前在錄音室玩起以「豬」為主題的交換禮物遊戲，大伙兒發揮爛哏王精神，準備了房租契約書、金曲遺珠專輯與珍珠奶茶，以及朱元璋照片、曼陀珠、甚至碧麗珠清潔用品、蜘蛛人封底雜誌等，各種白爛禮物惹得大家哭笑不得，八三夭笑說：「無聊的我們，能有這樣傳統的活動，增添生活樂趣並帶給歡樂，好像真的很不錯。」

八三夭最近忙於籌備3月23日高雄演唱會，他們不忘催票：「高雄巨蛋演唱會20日在官網『夭怪村』搶先首賣，27日全面啟售。」而今年過年團員們將各自回老家與家人團聚，霸天回花蓮、小橘回屏東、阿電回台南，年後再一起開工繼續拚。

(中國時報)