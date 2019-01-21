文慧如川字肌見客哽咽謝歌迷
文慧如20日舉辦新專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》簽唱會，穿著螢光綠露肚裝上台，秀出川字線腹肌，熱唱新歌〈愛情十萬個為什麼〉、〈只有眼淚〉、〈怎樣的我〉，相當愛哭的她，看到台下歌迷熱烈支持，甚至有新加坡粉絲扛著3個行李箱的專輯到場，她哽咽說：「原本真的很怕沒人來，希望今天可以在專輯上為大家署名，感謝大家用行動支持我。」
她前晚心情興奮、緊張又失眠，唱片公司華研國際昨送上「金豬好運大撲滿」給她，她盼望可以創作出更多的好歌，歌曲能夠傳播到全世界，她感性表示：「希望大家可以喜歡熱愛創作的我，也期許我可以不要被任何數字、點擊率綁架，永遠記得我愛音樂的初心。」
她今年將回家鄉新加坡過年，也會依新加坡傳統習俗撈魚生求喜氣，孝順的她，從大學畢業後就開始包紅包給爸媽，「金額的部分就是盡自己所能，心意最重要。」
(中國時報)
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