蔡依林耍賤：有遺憾更愛我

2019年01月21日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蔡依林（右）昨幫蔡媽媽慶生獻吻，大展母女好感情。

蔡依林（Jolin）20日舉辦「簽名握手沒有擁抱會」，許多粉絲前晚漏夜排隊，早上9點發限量650張號碼牌，不到10分鐘就被索取一空，多增加300個簽名號碼牌也瞬間發完，活動現場同步直播，她向歌迷喊話：「有生氣藉口不來的，沒關係，我在這。」並提到希望今年可開演唱會，笑說：「我希望可以看到更多的人，有遺憾你們才會更愛我，我就是這麼賤。」笑翻全場。

Jolin昨表示蔡媽媽21日生日，她邀媽媽上台，並與全場歌迷合唱生日快樂歌，讓蔡媽媽相當驚喜，Jolin打趣說：「媽媽自豪她的子宮很厲害，可以生出我。」

唱新歌全場嗨

蔡媽媽則許願：「希望依林在華人世界是No.1。」至於媽媽是否盼望她遇到好對象？她說：「媽媽不擔心我的姻緣，她希望我開心、健康。」

她昨熱唱新歌〈玫瑰少年〉、〈腦公〉，引起全場尖叫，對於歌迷抱怨簽名會限制人數，她笑說：「想製造我很紅的感覺，不能看到有空位。」並解釋限制人數是要讓粉絲在室內空間較舒服。

她與粉絲玩遊戲互動，一名大陸歌迷自備奶油蛋糕，要求Jolin砸蛋糕在自己臉上，她不手軟直接往歌迷臉上砸，歌迷喊：「好爽。」十分熱情。

她事後得知歌迷半夜排隊，相當驚訝，「我歌迷年紀不小了，應該不會夜排，最小粉絲是3歲，也不會來搶票。」而簽名會隊伍被形容成是過年搶排光明燈，她打趣說：「我是亞洲流行光明燈。」

(中國時報)