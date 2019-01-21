王力宏慶功豪撒250萬紅包

2019年01月21日 04:11 中國時報 蔡琛儀 （海口傳真） 報導（海口傳真）

王力宏19日在海口開唱，也是他「龍的傳人2060」世界巡演自去年4月從北京起跑以來的第20站，總票房累積超過10億元，為此慶功宴特別準備了「206,000,000」數字的冰雕，意味者去年票房大破「2060加5個零」，王力宏為感謝工作團隊，現場親撒500封千元人民幣的紅包，總計250萬台幣獎金，慰勞辛苦的工作團隊。

王力宏老婆王靚蕾昨也低調現身慶功宴，3個小孩都沒有來看演唱會，但他表示每次唱到〈親愛的〉時都會叫孩子們的名字，回家再把演唱的影片拿給他們看；他打趣說現在家裡常常處於熱鬧的狀態，「永遠都會有一個人哭，通常是我。」

體脂僅11％

海口站後他要放2個月的長假，農曆年要帶老婆和孩子去歐洲滑雪，順便教大女兒滑雪。

王力宏為演唱會相當嚴格管控自己的狀態，他透露現在吃的非常清淡，早上吃6顆蛋，下午吃雞胸肉和花椰菜，笑說：「穿褲子就會有6塊肌。」他目前體脂只有11％，目標則是到10％，讓他直呼：「越來越難！」

他表示這次演唱會是他出道以來第一次自己全部參與製作的演出，因此讓他非常滿意，也學到很多。他6月8日將站上台北小巨蛋開唱，是暌違7年後四度攻蛋，他表示小巨蛋能玩的機關花招較多，也會邀請嘉賓，最大的改變就是點歌橋段，能夠點得更加即興。門票將在26日中午12點於KKTIX開賣。

(中國時報)