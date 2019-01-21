蕭煌奇《紅白》PK當定贏家
金曲歌王蕭煌奇日前首登台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》舞台錄影，一連獻唱〈我是香蕉〉、〈晚安〉等歌曲，讓台下觀眾聽得入神。第一次站上《紅白》舞台，他坦言很開心，彷彿像在辦自己的演唱會，錄影前李千那特地跟他說，自己選唱2首新歌都是他作曲，錄影當天2人分屬紅、白隊，被安排對軋PK，蕭煌奇逗趣說：「勝負無所謂，不管誰贏、都是我的歌。」
第一次參與《紅白》演出，蕭煌奇慎重穿上設計師服裝以表重視外，當天6位舞者中也安排2位視障朋友擔綱演出，他表示，視障朋友在舞台上表演有一定難度，台下練習也須比一般舞者更多時間練習，能有這次機會與大家一同參與，感到很開心。
對於即將到來的農曆新年，蕭煌奇忍不住懷念以前媽媽身體健朗時，過年最喜歡煮拿手菜魷魚螺肉蒜，全家聚在一起吃飯，今年年夜飯他特別準備日本和牛加菜，還備妥專屬的點字牌、麻將的部分也可以摸牌玩「推筒子」跟家人歡度新年。
(中國時報)
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