陳曉東不想女兒當童星

2019年01月21日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

陳曉東日前出席香港電台舉行的「100FUN兒童嘉年華」活動，大方分享女兒囡囡跳芭蕾舞的照片，小小年紀就展現出不俗的藝術才華；陳曉東坦言太太有意培養女兒做童星，但他卻有另一套想法：「我始終覺得小朋友的童年很重要，不用早早將娛樂變成工作，也不想讓她們覺得自己與眾不同，習慣做焦點，太多優越感不好。」

陳曉東近期留在香港籌備3月紅磡體育館的演唱會，為了宣傳造勢，他接下不少港媒邀約採訪；電台活動當天，陳曉東一身五角星圖案夾克搭配活力牛仔褲，青春洋溢地與現場小朋友打成一片，本身育有兩個愛女的他，是個不折不扣的「曬娃狂魔」，即使近期停留在香港籌備演出，與定居北京的妻女分隔兩地，他仍每日藉由手機視訊與家人聯繫。

聊起家人滿臉幸福的他，笑稱自己不僅掛念女兒，也很想念老婆，家人下個月就會到香港與他共度農曆新年，也一同度過西洋情人節、結婚周年紀念日及老婆生日，他表示為了這一連串的日子，已做好準備為太太刷爆信用卡。

(中國時報)