謝震武「我幫你」義挺曹西平

2019年01月21日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

律師謝震武主持全新法律談話綜藝節目《震震有詞》，將自今（21日）起每周一至周五晚間10點在高點綜合台44頻道播出。55歲的他曾被觀眾票選為「講話最得體的名人」第一名，之前也曾傳出他被徵召選立委，對此他表示，現階段希望以法律人本業與做好節目為優先。被問到要主持到幾歲？他笑回：「看觀眾喜歡我到幾歲。」

幾年前他曾在友台節目上聊到一對姊妹花車禍案件，在節目中提出幾點建議，最後這對姊妹花也因此靠自己力量贏得訴訟，讓他感到很欣慰。現在他主持《震震有詞》就是希望藉由專業律師團的法律知識，與名人親身案例分享，讓社會大眾明白法源才能夠用法律保護自己。

曹西平提亡父落淚

日前節目邀曹西平聊當年因父母遺產與手足鬧翻，更被誣賴侵占父親5棟房產風波。曹西平說，爸爸當時名下財產被銀行抵押，現金都拿到美國或大陸，每個月光是房貸就要14萬9千元，銀行利息也高達12％，手足都不願付錢，他只好一人扛下所有債款，「壓力大到我都圓形禿、大失眠！」

曹西平哽咽掉淚說：「家人沒一個人幫忙，等到爸爸後事已處理完畢，也沒有一句謝謝，還被手足誣陷我在爭遺產。」他現與曹家人已沒往來，也決定先立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。律師團提醒他手足是法定繼承人有「特留分」。主持人謝震武律師還義氣相挺說：「大家認識這麼久，如果有需要，我幫你處理這些事情啦！」

(中國時報)