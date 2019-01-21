陳亞蘭：好友包多少都是誠意

2019年01月21日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

陳亞蘭與胡宇威20日一起出席「2019戲臺辦桌：歡喜慶團圓」送暖活動，席開50桌宴請獨居老人，感受圍爐氣氛。余天二女兒余苑綺補辦婚宴，澎恰恰3600元紅包竟被退回，陳亞蘭認為，「好朋友包什麼都是誠意與看交情，不會說我包6000，你包1000給我就不高興。」

胡宇威忙完賀歲片《寒單》宣傳後將回外婆家過年，36歲的他透露，現階段先努力工作賺錢，期望在美國與台灣買房後，才會考慮結婚，日前曾看中幾間不錯的房子，但很快就被房仲業賣掉，所以還是得看緣分。

資深藝人林秀君與女兒丁巧唯也現身公益辦桌會場，林秀君原計畫參加背包客旅行，迷糊成性讓身邊親友大反對，丁巧唯表示：「媽媽買菜都會迷路，更何況是背包客。」林秀君曾經為了去戶政事務所，找了2、3個小時還是找不到，最後火大乾脆不去。

事實上母女倆迷糊程度不相上下，丁巧唯搬了新家認不出家在哪，打電話向媽媽求救，媽媽竟回「我去外面看一下地址」，她也繞了一個多小時才回到家。

(中國時報)